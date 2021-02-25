تونس 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الوضع الوبائي الذي تعيشه البلاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 230,443 إصابةً، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 7869 حالة.وعرجت على تأكيد رئيس المنتدى التونسي الاقتصادي الاجتماعي عبد الرحمان الهذيلي، أنّ 13 ألف مهاجرًا من تونس وصلوا إلى السواحل الأوروبية خلال العام الماضي.وأشارت صحف الخميس إلى دخول مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة أسبوعها الحاسم وسط تحرّكات مكثفة من ممثلي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا في كل الاتجاهات لتأمين استكمال المسار السياسي.وتناولت تأكيد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أهمية ترسيم الحدود مع دول الجوار وتفعيل اللجان الخاصة بهذا الملف.وأخبرت صحف تونس عن تسجيل وزارة الصحة الفرنسية 31518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا العدد يعد أكبر زيادة يومية منذ منتصف نوفمبر.// انتهى //10:14ت م0035