طوكيو 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، فوق مستوى 30 ألف نقطة بعد أن أشارت تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة.وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 1.67 في المئة، ليصل عند مستوى 30168.27 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1926.23 نقطة.// انتهى //10:25ت م0037