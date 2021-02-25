نجران 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسدشّن محافظ حبونا عبدالله بن زامان الدوسري بمقر المحافظة أمس، حملة "الخوارج شرار الخلق"، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران، سعيد بن مشبب القحطاني.واستمع المحافظ خلال التدشين لشرح مفصل عن أهداف الحملة وما تتضمنه من برامج هادفة توضح خطر الخوارج، وتحذر منهم، وتحصن المجتمع من فكرهم، من خلال نشر المحتوى الهادف الذي يحقق الأمن الفكري، ويؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز المواطنة، وإبراز جهود المملكة في التصدي لجميع الأفكار المتطرفة.وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة بمحافظة حبونا، مع تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.// انتهى //10:28ت م0038