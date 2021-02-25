الخرطوم 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، في رسالة بعثها أمسلرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، التي أكد من خلالها أن إريتريا ليست طرفًا في التوتر الحدودي، وأنها تدعو إلى الحل السلمي بين الجانبين بما يخدم السلام والاستقرار والأمن بالمنطقة.وعرجت على إشادة وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي بالجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي وما تقدّمه من خدمات للمسلمين حول العالم، إلى جانب نشر ثقافة الإسلام السمحاء الداعية للاعتدال والوسطية، ونبذ الغلو والتطّرف بكل أشكاله.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى وصول سفينة النقل السريع الاستكشافية التابعة لقيادة النقل البحري العسكرية الأمريكية، إلى بورتسودان شرقي السودان.وأولت صحف الخميس اهتماما بتدشين الحكومة السودانية أمس برنامج "ثمرات" الذي يشارك فيه مانحون لتخفيف وطأة السياسات الاقتصادية.وسلطت الضوء على المباحثات التى أجرتها بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" أمس مع مسؤولين في الحكومة السودانية، حماية وتأمين مقار وأصول البعثة بعد الانسحاب من المقار.ونشرت صحف السودان إعلان مصر أمس تأييد مقترح السودان تشكيل وساطة رباعية دولية، لحلحلة مفاوضات سد “النهضة” الإثيوبي المتعثرة.// انتهى //10:34ت م0041