اقتصادي / وزير البترول الموريتاني يلتقي نظيرته السنغالية
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
نواكشوط 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
التقى وزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح اليوم، نظيرته السنغالية صوفي اكلاديما التي تزور موريتانيا حاليًا.
وناقش الطرفان وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، العقبات التي تعترض مشروع حقل (السلحفاة / آحميم الكبير) المشترك بين البلدين، إضافة إلى مناقشة سٌبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمعادن بين البلدين.
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