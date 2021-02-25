نواكشوط 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسالتقى وزير البترول الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح اليوم، نظيرته السنغالية صوفي اكلاديما التي تزور موريتانيا حاليًا.وناقش الطرفان وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، العقبات التي تعترض مشروع حقل (السلحفاة / آحميم الكبير) المشترك بين البلدين، إضافة إلى مناقشة سٌبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة والمعادن بين البلدين.// انتهى //10:34ت م0042