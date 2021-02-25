المدينة المنورة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأجرى قسم المختبر الرئيس بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة خلال عام 2020 م, (2108524) فحصاً مخبرياً للمرضى ومراجعي المستشفى, حيث شملت مختلف أنواع التحاليل الطبية ، كما قام قسم الأنسجة بالمختبر بفحص 5887 عينة ، واستقبل قسم بنك الدم بالمختبر 6735 متبرعاً بالدم وذلك خلال الفترة نفسها .ويحتوي قسم المختبر على 12 قسمًا رئيسيًا وتخصصيًا " وتشتمل على 304 اختبارات تضم أقسام ( أمراض الدم، قسم الفصل الكهربائي الخاص في الهيموجلوبين، قسم التدقيق الخلوي، قسم الكيمياء الروتينية، والكيمياء الخاصة، قسم الهرمون، قسم المناعة، قسم الأمصال، وقسم التطابق النسيجي، قسم الأحياء الدقيقة، قسم الأنسجة وبنك الدم ).يذكر أن مستشفى الملك فهد العام بالمدينة المنورة يُعد المستشفى المرجعي بالمنطقة ويضم العديد من المراكز التابعة له مثل مركز الغدد الصماء والسكري، ومركز الأورام وامراض الدم ، ومركز الملك عبدالعزيز لمرضى الكلى ومركز الأسنان التخصصي ، و الرعاية المنزلية بالإضافة للعيادات الخارجية، التي تضم العديد من التخصصات الطبية الدقيقة.// انتهى //10:47ت م0044