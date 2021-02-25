البكيرية 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسنظم قسم النشاط الطلابي ممثلاً بالنشاط الكشفي بإدارة التعليم في محافظة البكيرية أمس، ورشة عمل - عن بعد - تحت عنوان: الإجراءات الاحترازية في المشاريع الكشفية "نتعاون .. ما نتهاون"، استهدفت مشرفي النشاط الطلابي وقادة العمل الكشفي في إدارة التعليم.وتناولت الورشة مجموعة من الإجراءات والطرق المبتكرة والجديدة في تنفيذ المشروعات والبرامج الكشفية من خلال العمل على أتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لها.كما اشتملت الورشة على عرض مشروعات وبرامج كشفية رقمية، واستخلاص أبرز النتائج المراد تحقيقها، والتأكيد على استخدام القنوات الرقمية قدر الإمكان، إلى جانب استعراض الطرق والأساليب المناسبة لتنفيذ هذه البرامج الكشفية وتجنب إقامتها في الأماكن المغلقة والمزدحمة، والحد من التواصل المباشر مع الآخرين قدر الإمكان.تأتي الورشة ضمن فعاليات وبرامج المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها الـ 13 لعام 1442هـ.// انتهى //10:50ت م0046