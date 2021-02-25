نجران 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأجرت أقسام التصوير الطبي بمستشفى الملك خالد بنجران 12773 فحصاً إشعاعياً خلال شهر يناير 2021م .وأوضحت "صحة نجران" أن الفحوصات الإشعاعية المقدمة لمراجعي قسم الأشعة السينية بلغت 8181 حالة، بينما بلغ عدد فحوصات الرنين المغناطيسي 684 فحصاً، إضافةً لـ 1956 فحصاً للأشعة المقطعية، فيما تم إجراء 231 فحصاً للكشف عن هشاشة العظام، في حين بلغ عدد فحوصات التنظير الإشعاعي 348 فحصاً، وعدد فحوصات الأشعة فوق الصوتية 965 فحصاً، وحالات التصوير للطب النووي بلغت 293 حالة، إضافةً لـ 115 حالة تصوير بقسطرة الأوعية الدموية.وأبانت أن أقسام الأشعة والتصوير الطبي في المستشفى تم تطويرها بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية؛ بهدف تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في التشخيص ولضمان الدقة في النتائج الطبية المقدمة للمرضي بإشراف مباشر من كوادر طبية متخصصة .يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، كمركز تدريبي وتعليمي في برنامج تمريض العناية القلبية، نظير تحقيقه لمعايير ومتطلبات الهيئة، ليصل بذلك عدد البرامج المعتمدة إلى 15 برنامجًا ، تشمل تخصصات برامج الجراحة العامة، والباطنة، والأشعة التشخيصية، والتخدير، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وزمالة أمراض القلب لدى الكبار (تخصص دقيق)، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة, وبورد العناية المركزة, إلى جانب زمالة أمراض الجهاز الهضمي (تخصص دقيق)، إضافة إلى التخصصات الطبية التطبيقية المتضمنة برامج تقنية الأشعة والتصوير الطبي، والصيدلة السريرية، ودبلوم تمريض الطوارئ، ودبلوم تمريض العناية القلبية .// انتهى //10:52ت م0048