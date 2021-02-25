بغداد 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالدعوات المطالبة بحل مجلس النواب؛ تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر القادم, مبرزة في هذا المجال مبادرة العديد من النواب لجمع تواقيع بهذا الاتجاه.وعرجت الصحف على الزيارة التي قام بها وفد أردني حكومي رفيع إلى بغداد أمس, مشيرة إلى المحاور التي تناولتها المباحثات مع المسؤولين العراقيين, خاصة مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي أكد وجود النّية الجادة لدى البلدين من أجل تطبيق الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة.وتطرقت صحف بغداد إلى إعلان خليَّة الأزمة النيابيَّة العراقية أمس عن قرب التصويت في مجلس النواب على قانون مواجهة جائحة كورونا، تمهيدا للشروع بحملة التلقيح ضد الجائحة وفق طلب منظمة الصحة العالمية.وتناولت صحف الخميس مجددًا محاور الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأول, مبرزة رفض الجانبين محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.// انتهى //11:04ت م0049