الجبيل 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة، أمس حمله توعوية مرورية ميدانية تحت شعار "الوقوف الخاطئ .. سلوك غير حضاري" التي تستهدف قائدي المركبات المخالفة للوقوف في الأماكن المخصصة لها في الجبيل.وأوضحت الهيئة الملكية أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بأهمية الوقوف في الأماكن المخصصة للمركبات وذلك للمحافظة على سلامتهم وتقليل وقوع المخاطر والمساهمة في حفظ الذوق العام داخل المدينة، منوهة بالتدقيق على المواقف المخصصة لذوي الإعاقة لتسهيل حركتهم وحفظ حقوقهم.وأشارت الهيئة الملكية بأن الحملة تتضمن جانب توعوي يستمر لمدة أسبوع يتم خلاله إشعار المخالفين وتوضيح مخالفتهم، إضافة إلى جانب يتعلق بالضبط وتحرير المخالفات على المخالفين لنظام الوقوف الصحيح آلياً.//انتهى//11:24ت م0053