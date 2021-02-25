رام الله 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة الأمم المتحدة إسرائيل بوقف هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين فورا.وسلطت الضوء على اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، 11 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أسرى محررون، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.ونشرت صحف الخميس أقوال حكومة الإكوادور، إنها ستطالب بدعم دولة فلسطين، في المبادرة التي ستقدمها خلال أعمال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات و1391 إصابة و1038 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأخبرت صحف فلسطين عما أظهره مؤخرًا تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي من إصابات فيروس كورونا الجديدة حول العالم تراجع بنسبة 11% إلى 2.4 مليون، إلا أن معدل التراجع جاء أقل من المسجل في الأسابيع الأربعة السابقة.// انتهى //11:53ت م0056