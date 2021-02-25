نجران 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسبارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تكليف سعود بن فهد العنزي، مديراً عاماً لجمرك الوديعة ومشرفاً عاماً على جمرك الخضراء.وحثّ سموه لدى استقباله، في مكتبه اليوم العنزي، على بذل كل ما يمكن من الجهود للارتقاء بالعمل وتقديم الخدمات للعابرين عبر منفذ الوديعة سواء قادمين أو مغادرين.وقال : إن ما يقوم به رجال الجمارك من أعمال لخدمة العابرين هي أعمال مقدرة من خلال الحرص الكامل على أعمال الرقابة، ورجال الجمارك يعملون بأقصى طاقة لخدمة الوطن وأبنائه من شرور من يحاولون العبث من خلال أعمال التهريب و أعمالهم تشهد لهم بذلك.من جهته عبر العنزي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما حظي به من حسن استقبال وتوجيهات ستكون حافزاً له لتقديم الخدمات اللازمة وتحقيق المصلحة العامة.// انتهى //12:00ت م0058