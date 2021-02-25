جيزان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأعلنت صحة جازان عن بدء تشغيل جهاز الغسيل الكلوي للحالات الحرجة CRRT التي يصعب عليها استخدام أجهزة الغسيل الكلوي التقليدي، وذلك بقسم العناية المركزة بمستشفى أبوعريش العام .وأبانت أن هذا الجهاز من الأجهزة الحديثة والمتطورة، حيث تم إجراء أول حالة غسيل كلوي لمريض يعاني من غيبوبة وقصور حاد في وظائف الكلى .// انتهى //12:08ت م0059