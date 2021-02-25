المذنب 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسفعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المذنب بمنطقة القصيم أمس، مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق"، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث شاركت الهيئة في نشر العديد من الرسائل المشتملة على المحتوى التوعوي للحملة عبر اللوحات الإلكترونية في الأسواق والمراكز التجارية والجهات الحكومية والأهلية.وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم المكلف وهب بن إبراهيم الوهيبي الدور المناط بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه المجتمع، وتوعويتهم بمثل هذه المبادرات والحملات .// انتهى //12:09ت م0060