جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واساطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات برابغ اليوم - عن بعد -، أعمال ملتقى "ريادة المرأة في ظل رؤية 2030م".ويهدف الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام إلى التعرف على أهم التحديات التي تواجه دور مشاركة المرأة السعودية في رؤية المملكة، وكيفية العمل على تطوير مهارات المرأة القيادية لكي تكون شريكاً فعّالاً في التنمية المستدامة، وتعزيز فرص تواجدها للمشاركة في صنع القرار وزيادة نسبة التمكين والتأثير في القطاعين الحكومي والخاص.ويحفل الملتقى بمحاور عِدة تتمثل في دور ريادة الأعمال والتحول الرقمي في المملكة، والمهارات الشخصية للطالبة الجامعية، والتطبيقات الذكية للمرأة، ودور المرأة الريادي في المجتمع والتمكين الصحي.// انتهى //12:14ت م0061