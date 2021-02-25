الأحساء 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واستشهد محافظة الأحساء هذه الأيام أجواء جميلة وماطرة ينعم بها الأهالي والزوار بقضاء أوقات جميلة وممتعة بين مزارعها ومعالمها السياحية المتعددة.وتابعت عدسة "واس" استمتاع الأهالي بهذه الأجواء في كل من بحيرة الأصفر ومشروع حجز الرمال ومدينة جواثا السياحية ومشتل المشقر "الشيباني" ومنتزه الملك عبدالله البيئي وأرض الحضارات "جبل القارة" وجبل الشعبة وجبل الأربع وبحر العقير والحدائق والمتنزهات، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية المعتمدة.ويمارس بعض الأهالي في هذه الأجواء المعتدلة هواياتهم، مثل رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية والتقاط الصور التذكارية في سماء ملبدة بالغيوم، وغيرها من الهوايات.// انتهى //12:43ت م0064