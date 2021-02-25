لندن 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسنشرت الصحف البريطانية الصادرة تقارير متنوعة تناولت ترقب الأسواق إعلان وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك، الأسبوع المقبل عن حزمة من الإجراءات المالية لتحفيز النموء الاقتصادي في فترة ما بعد الإغلاق التام.ونقلت في شأن متصل مخاوف من محاولة بعض العواصم الأوروبية استقطاب شركات الخدمات المالية المسجلة في مدنية الأعمال بلندن، وذلك على خلفية التأثيرات المتوقعة جراء تنفيذ عملية المغادرة الأوروبية.وعرجت صحف لندن على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلغاء حظر دخول كثير من أصحاب طلبات البطاقات الخضراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن برنامج يهدف لمراجعة سياسات الهجرة إلى هناك.// انتهى //13:57ت م0090