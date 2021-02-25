ثقافي / ثقافة وفنون جازان تنظم لقاء "العمل المسرحي بين التجربة والاحتراف "
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
جيزان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
تنظم الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة جازان غدا - عن بعد - لقاءً بعنوان "العمل المسرحي بين التجربة والاحتراف"، وذلك عبر منصة زوم وقناة الجمعية على يوتيوب.
ويهدف اللقاء الذي يقام عند الساعة 9 مساء للتعريف بأهمية الاهتمام بالموروث الشعبي كمكون أساسي في الأعمال المسرحية ومفهوم الاحتراف في المسرح، وكيف يرى الجمهور المسرح السعودي بشكله ومضمونه الحالي.
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13:58ت م
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