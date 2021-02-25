جيزان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واستنظم الجمعية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة جازان غدا - عن بعد - لقاءً بعنوان "العمل المسرحي بين التجربة والاحتراف"، وذلك عبر منصة زوم وقناة الجمعية على يوتيوب.ويهدف اللقاء الذي يقام عند الساعة 9 مساء للتعريف بأهمية الاهتمام بالموروث الشعبي كمكون أساسي في الأعمال المسرحية ومفهوم الاحتراف في المسرح، وكيف يرى الجمهور المسرح السعودي بشكله ومضمونه الحالي.// انتهى //13:58ت م0091