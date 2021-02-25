إسلام آباد 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 575941 إصابة، منها 23281 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بأنه سجّل 1681 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 539888 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، إضافة إلى تسجيل 64 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12772 وفاة.// انتهى //14:00ت م0094