الدمام 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تطوير لعدد من شوارع الدمام، تضمنت توفير أرصفة للمشاة، وأعمدة إنارة تجميلية، وزراعة أشجار ظل، ومواقف سيارات ومسار مركبات، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن، وتعزيز البعد الإنساني.وشملت أعمال التطوير شارع ٦ ب الرابط بين شارع حسان بن ثابت وشارع بشير بن البراء وهو بعرض ١٨ متراً وطول ٢٠٠ متر ووجود مسارين للمركبات بعرض ٣.٥م للمسار الواحد، ومواقف طولية من الجانبين بعرض ٢.٥ لكل موقف، إضافة الى شريحتين زراعة بعرض ١.٢م لكل شريحة، وكذلك مسار للمشاة من الجانبين بعرض ٢م لكل مسار، فيما بلغ عدد أعمدة الإنارة التجميلية ٢٨ عموداً بواقع ١٤ عموداً لكل جهة طول كل عمود ٥ أمتار، وعدد الأشجار ١٠٢ شجرة بواقع ٥١ شجرة في كل جهة ومغطيات تربة.وتسعى الأمانة إلى الارتقاء بجودة الحياة في المنطقة، وتوفير شبكة طرق ذات معايير عالية، وعمل مسح ميداني لأحياء وشوارع المنطقة وجمع بيانات الوضع الراهن وتحليلها وتوظيفها في رفع مستوى المشهد الحضري.// انتهى //14:00ت م0095