عام / مركز لقاحات كورونا بالطائف يواصل استقبال المستفيدين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
الطائف 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمحافظة الطائف المقام بالصالة الرياضية بجامعة الطائف استقباله للمسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.
وأوضحت صحة الطائف أن الأولوية لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة، مؤكدةً أهمية المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
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14:02ت م
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