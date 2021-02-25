الطائف 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسواصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمحافظة الطائف المقام بالصالة الرياضية بجامعة الطائف استقباله للمسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.وأوضحت صحة الطائف أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكدةً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //14:02ت م0096