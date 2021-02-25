عام / مركز لقاحات كورونا بالطائف يواصل استقبال المستفيدين المسجلين عبر تطبيق "صحتي"

الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
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الطائف 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
واصل المركز الرئيسي للقاحات كورونا بمحافظة الطائف المقام بالصالة الرياضية بجامعة الطائف استقباله للمسجلين عبر تطبيق "صحتي" لإعطائهم لقاح "كوفيد - 19"، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.
وأوضحت صحة الطائف أن الأولوية ‏لحصول اللقاح تكون لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏، مؤكدةً أهمية ‏المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح مع الالتزام التام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.
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14:02ت م
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