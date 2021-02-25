جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واساستقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بجدة، مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي, الذي سلّم لسموه تقريراً عن أعمال مشروعات المديرية.واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن التقرير الذي يحوي العديد من مشروعات المديرية الصحية بجدة والبالغ عددها 79 مشروعاً "منجزاً وجارٍ تنفيذه ومستقبلي", ويأتي في مقدمتها إنشاء مستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة بسعة 400 سرير, وإنشاء وتجهيز مستشفى الليث العام بسعة 100 سرير، إضافة إلى مشروعات تطوير بعض الأقسام والعيادات وإنشاء وتشغيل عددٍ من المراكز الصحية.ويتضمن التقرير إحصاءات عن الخدمات الطبية التي قدمتها صحة جدة خلال العام 2020 ، حيث استقبلت أقسام الطوارئ أكثر من 700 ألف حالة ، وأجريت أكثر من 34 ألف عملية ، فيما راجع العيادات الخارجية قرابة 564 ألفاً ونفذت صحة جدة عبر برنامج الرعاية الصحية المنزلية قرابة 64 ألف زيارة منزلية للمرضى.// انتهى //14:02ت م0098