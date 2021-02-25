جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في الإمارة، مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي, ومدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي.واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء على برامج وخطط مرور العاصمة المقدسة وجدة لرفع مستوى الوعي وتعزيز التوعية المرورية لدى مستخدمي الطريق إلى جانب تفعيل التعليمات والإرشادات بما يحقق السلامة المرورية.// انتهى //14:17ت م0101