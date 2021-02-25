الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسعقد ديوان المظالم اليوم , ورشة عمل علمية – عبر الاتصال المرئي - لمناقشة إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية لدى محاكم الديوان، شارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة.وتضمنت محاور الورشة عددا من الموضوعات التي تتعلق بإجراءات طلبات التنفيذ، ومنها: قراءة عامة في قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (1) لعام 1441هـ، وأحكام وإجراءات الحجز والتنفيذ وفقًا لنظام إيرادات الدولة، وتطرق المجتمعمون إلى مناقشة إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية المقرّة مؤخرًا بقرار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري .وتهدف هذه الورشة التي تأتي في إطار مواكبة المستجدات القضائية في مجال القضاء والقانون الإداري، إلى مناقشة هذه الإجراءات وبيان ما تهدف إليه من تسريع طلبات التنفيذ وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة لتلك الأحكام وأوامر التنفيذ؛ بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات التي قد تنشأ عند التطبيق والمقترحات بشأنها.كما تأتي ضمن عدة ورش علمية هدفها مناقشة أهم المستجدات والمتغيرات القضائية، وما يتعلق بإجراءات العمل القضائي في المحاكم والإدارات المعنية، بمتابعة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد بن محمد اليوسف، ضمن استراتيجية ديوان المظالم التي تهدف إلى تنظيم أعمال المحاكم لضمان الجودة العالية للوصول إلى العدالة الناجزة.// انتهى //14:17ت م0102