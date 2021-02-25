الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واستتواصل غداً منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة ست مباريات ضمن الجولة العشرون، وستُلعب جميعها عند الـ4 مساءً.ويسعى فريق النور "الثاني بـ32 نقطة إلى تحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة عندما يلتقي على صالة وزارة الرياضة بالدمام نظيره مضر "الثالث " بـ31 نقطة والذي يبحث بدوره عن الفوز للتقدم للوصافة.ويتطلع الوحدة لمواصلة الصدارة التي يحتلها بـ 34 نقطة، والاقتراب من اللقب بشكل أكبر عندما يواجه الصفا صاحب المركز السابع بـ 16 نقطة، وذلك على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة, فيما تُقام في صالة وزارة الرياضة بجدة مباراة الأهلي صاحب المركز الخامس بـ 22 نقطة، مع نظيره الخليج الذي يحتل المركز الرابع بـ 28 نقطة, ويلعب السلام صاحب المركز التاسع بـ 11 نقطة، مع الزلفي الذي يحل سادساً بـ 19 نقطة، وذلك على صالة نادي الاتفاق بالدمام, ويخوض الترجي عاشر الترتيب بـ 7 نقاط مباراته مع المحيط صاحب المركز الثامن بـ 15 نقطة، على صالة نادي القادسية بالخبر, ويلعب الروضة مع هجر على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، حيث يقع هجر في المركز الحادي عشر بـ 7 نقاط، والروضة في المركز الثاني عشر والأخير بـ 6 نقاط.// انتهى //15:05ت م0116