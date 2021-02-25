عام / سمو أمير الباحة يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية ومغادرته المستشفى سالماً معافى
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
الباحة 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - ، بنجاح العملية الجراحية التي أجراها سموه، ومغادرته المستشفى .
وحمد سموه الله سبحانه وتعالى على نجاح العملية التي أُجريت لسموه ومغادرته المستشفى، تحفّه عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله.
وقال سمو أمير منطقة الباحة : "بهذه المناسبة يشرفني وأهالي منطقة الباحة أن أرفع لسمو ولي العهد التهنئة ، ولكل الوطن بكافة أرجائه" ، سائلاً الله تعالى لسموه تمام الصحة والعافية ، وراجياً الله أن يديم عليه نعمه ظاهرة وباطنه، وأن يحفظه ويرعاه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - " .
// انتهى //
15:09ت م
0117