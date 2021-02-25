الدمام 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- , بنجاح العملية الجراحية.وقال سموه "يسعدني أن أرفع لسموكم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لسموكم وتكللت بفضل الله بالنجاح، سائلين المولى العلي القدير أن يمتع سموكم بوافر الصحة والعافية".// انتهى //15:11ت م0118