سكاكا 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال سموه: نحمد الله عز وجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، ومغادرته المستشفى بعد أن منّ الله - جل جلاله - عليه بالصحة والعافية.ودعا سمو أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية.كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.وقال سموه: نحمد الله عز وجل أن منّ على سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية ، ومغادرة سموه المستشفى بعد أن منّ الله - جل جلاله - عليه بالصحة والعافية.ودعا سمو أمير منطقة الجوف، الله أن يحفظ سمو ولي العهد ويمتعه بالصحة والعافية.// انتهى //15:16ت م0120