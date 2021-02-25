تونس 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسدعا المؤتمر السادس للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وزارات الداخلية في الدول الأعضاء إلى العمل على إنشاء مزيد من الهياكل الرقابية على احترام حقوق الإنسان ضمن الأجهزة الأمنية.وطالب المؤتمر في ختام أعماله التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بإحداث لجان داخلية لمناهضة التعذيب في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق المحتجزين.كما حث المؤتمر الأمانة العامة لإعداد تصور نموذجي للتقرير الذي تقدمه الدول الأعضاء لتجاربها في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون ضمن هذا التصور قسم خاص بعرض حالات انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية إن وجدت.وكان المؤتمر قد انعقد عبر الدائرة التلفزيونية، بمشاركة المسؤولين عن حقوق الإنسان وممثليهم في وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة، منها: حماية الضحايا والشهود في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتصور لموقع إلكتروني خاص بالأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، واستعرض تجارب هذه الوزارات في مجال حقوق الإنسان.// انتهى //15:17ت م0121