عام / فلسطين تسجل 2100 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
رام الله 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1096 حالة تعافٍ.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 101 مصاب في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.
// انتهى //
15:29ت م
0124