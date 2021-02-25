رام الله 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 وفاة و2100 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1096 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 101 مصاب في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي.// انتهى //15:29ت م0124