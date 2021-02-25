الدمام 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بنجاح العملية الجراحية وخروجه من المستشفى سالما معافى ولله الحمد.وقال سموه "نرفع أسمى آيات التهاني لسمو ولي العهد بمناسبة شفائه -حفظه الله-، والتهنئة لجميع المواطنين، ونسأل الله لسموه دوام الصحة والعافية ".// انتهى //15:43ت م0126