جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسهنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظه الله - ، بنجاح العملية الجراحية.وسأل معاليه اللهَ - سبحانه وتعالى - أن يمن على سمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية؛ لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تعيشها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.// انتهى //15:52ت م0127