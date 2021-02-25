عام / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ سمو ولي العهد بنجاح العملية الجراحية
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
جدة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
هنأ معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع - حفظه الله - ، بنجاح العملية الجراحية.
وسأل معاليه اللهَ - سبحانه وتعالى - أن يمن على سمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية؛ لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم والازدهار التي تعيشها المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.
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