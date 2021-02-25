الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عبر الاتصال المرئي اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.واستعرض معاليه الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم خصوصا في اليمن، وما قامت به المملكة من جهود تجاه اللاجئين اليمنيين والسوريين ولاجئي أقلية الروهينغا في بنغلاديش، بالإضافة إلى البرامج التنفيذية المشتركة التي وقعها المركز مع المفوضية.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والشراكة الإستراتيجية والعلاقة الوثيقة بين الجانبين وسبل تعزيزها، ومناقشة البرامج والمشاريع المستقبلية للطرفين لخدمة اللاجئين حول العالم.// انتهى //15:54ت م0128