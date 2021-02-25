الرياض 13 رجب 1442 الموافق 25 فبراير 2021 واس.دشّن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مركز لقاحاتكوفيد-19، بحضور معالي نائب وزير التعليم للبحث والابتكار، الدكتور محمد السديري.وستكون آلية أخذ اللقاح في المركز على ثلاث مراحل،الأولى: للكادر الصحي العامل في المستشفى ومنسوبيه، والثانية لمنسوبي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن والعاملين فيها، وفي المرحلة الثالثة يستقبل المركز الراغبين في أخذ اللقاح من المواطنين والمقيمين كافة.وتسعى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال تدشين هذا المركز، لتسخير الامكانيات لديها في المساهمة في دعم جهود الدولة بالحد من تفشى الجائحة، ومن منطلق توجهات خطتها الاستراتيجية 2025، -مجتمع صحي-، وإنفاذاً لرؤية 2030.يُشار إلى أنّ مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعي، مجهز بسعة (300) سرير ويضم عيادات خارجية وغرف تنويم وكذلك قسم للإسعاف والطوارئ، إضافةً لذلك يتميز المستشفى بوجود ثلاثة مراكز متكاملة في صحة المرأة واليافعين ونمو وتطور الطفل.//انتهى//15:55ت م0130