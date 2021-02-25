القاهرة 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسحققت البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم بدعم من عمليات شراء قوية قام بها المستثمرون المحليون على الأسهم بعد الهبوط الحاد الذي شهدته خلال اليومين السابقين، وسط توقعات بمزيد من التعافي خلال الأسبوع المقبل.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر7 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 3ر709 مليارات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 2ر3 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 6ر1% ليبلغ مستوى 91ر11617 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 93ر0% مسجلاً 46ر2384 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 14ر1% لينهي التعاملات عند مستوى 52ر3424 نقطة.// انتهى //16:37ت م0152