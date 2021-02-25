الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأوصت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، باستخدام "مثبت السرعة" عند القيادة على الطرق السريعة؛ لأنه يقلل من استهلاك الوقود.وقالت : إن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.وأوضحت أن استخدام " مثبت السرعة " يساعد أيضاَ على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريا، كما أنه يزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.ودعت إلى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).؛ وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .يذكر أن الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) هي حملة وطنية شاملة انطلقت في شهر مايو عام 2014م ومازالت مستمرة تم بناؤها استنادا إلى دراسات علمية بمشاركة خبرات محلية ودولية في مجال رفع الوعي المجتمعي ودراسات لحملات توعوية سابقة من مختلف أنحاء العالم، وتهدف إلى تأسيس ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى مكونات المجتمع المختلفة عبر تنفيذ حملات توعوية شاملة ومستمرة تركز على مواضوعات محددة.// انتهى //16:40ت م0153