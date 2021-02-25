جيزان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة نجاح العملية الجراحية.وقال سموه: "يسرني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة جازان أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح عملية استئصال التهاب الزائدة الدودية بالمنظار التي تكللت -بفضل الله- بالنجاح", سائلاً الله تعالى أن يمن على سموه بنعمة الصحة والعافية.// انتهى //16:44ت م0156