بيروت 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأغلق مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت اليوم على ارتفاع بنسبة 1.26% أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 691.29 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 56 ألفًا و428 سهمًا، بقيمة 452 ألفًا و779 دولارًا أمريكيًا، نفذت من خلال 30 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و66 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و977 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:56ت م0158