عرعر 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - بعد أن منّ الله عليه بالشفاء ومغادرته المستشفى بعد إجراء عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية .وقال سموه : أحمدالله سبحانه وتعالى على شفائكم وخروجكم من المستشفى ، تحفكم عناية الله ورعايته سالماً معافى من كل شر بإذن الله " , سائلا المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد ويقيه من كل سوء ومكروه، وأن يبقيه سنداً وذخراً لهذا الوطن أمناً ورخاءً واستقراراً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- .// انتهى //17:23ت م0161