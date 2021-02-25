بيونس آيرس 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسوقع مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في جمهورية الأرجنتين، ووزارة الصحة الأرجنتينية، اتفاقية تعاون مشترك تنص أن يكون المركز أحد المقارّ الرئيسة في مدينة بيونس آيرس لتلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين في الأرجنتين.ونوهت مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة الأرجنتينية ماريا سالدانو بدور المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز خادم الحرمين الشريفين الثقافي الإسلامي في خدمة الشعب الأرجنتيني وتقديم كل الدعم والمساعدةمن ناحيته، أوضح مدير مركز خادم الحرمين الشريفين بالأرجنتين المكلف نايف الفعيم أن الاتفاقية جاءت بالتنسيق مع سفارة المملكة بالأرجنتين، وتعد أول تعاون مشترك بين المركز ووزارة الصحة في جمهورية الأرجنتين؛ حرصًا على تطوير وتفعيل دور المركز ومساهماته في جميع النواحي الاجتماعية، لافتًا النظر إلى أن الاتفاقية لاقت استحسانًا وترحيبًا وتقديرًا من الجميع، مما ينعكس على عمق العلاقة بين المركز والمؤسسات الحكومية الأرجنتينية.// انتهى //17:31ت م0165