بغداد 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واساتخذت الحكومة العراقية عدة إجراءات وقائية لمنع تزايد الإصابات بفيروس كورونا من بينها منع تنقل المواطنين بين المحافظات, باستثناء الحالات الإنسانية وموظفي الدولة الذين تضطرهم ظروف عملهم إلى التنقل بين المحافظات.وخولت الحكومة الجهات الرقابية في وزارة الصحة صلاحية استيفاء مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفين للإجراءات الوقائية.وحثت على التباعد البدني ومنع الاختلاط بين الناس، والالتزام بالإجراءات التي تمنع التجمعات البشرية بأشكالها كافة،وتأتي هذه التدابير على خلفية ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس"كورونا" في العراق في الآونة الأخيرة .// انتهى //17:55ت م0170