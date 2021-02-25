عمّان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3827 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 380268 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 342600 حالة شفاء بعد تسجيل 1579 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4627 حالة.// انتهى //18:52ت م0178