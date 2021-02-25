نجران 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران , التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.كما رفع سمو الأمير تركي بن هذلول التهنئة لسمو ولي العهد الأمين، بعد أن منّ الله على سموه بالشفاء وخروجه من المستشفى إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه الكريم , حامداً المولى عز وجل بالحمد والشكر بأن منّ على سمو ولي العهد - حفظه الله - بنجاح هذه العملية ، داعيا الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها.//انتهى//19:06ت م0183