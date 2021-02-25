الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي ولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسموه وتكللت بالنجاح ولله الحمد ومغادرته المستشفى سالماً مُعافى.وابتهل سموه إلى الباري جل وعلا بالحمد والثناء على ما منّ الله به على سمو ولي العهد بالصحة والعافية، سائلاً المولى -جل جلاله- أن يديم على سموه الصحة والعافية.// انتهى //19:25ت م0193