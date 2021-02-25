ضمد 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، بزيارة تفقدية لمحافظة ضمد، وذلك في إطار الجولات التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.والتقى سمو أمير منطقة جازان في بداية الزيارة بمشايخ وأهالي المحافظة.وأكد أن زيارة محافظة ضمد والالتقاء بالأهالي وتبادل وجهات النظر حول كل ما يعنى بالتنمية في المحافظة، تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية بما يلبي احتياجات المواطن والمقيم في جميع مناطق المملكة.وشدد سموه على المهام والواجبات المناطة بالمواطن بوصفه رجل الأمن الأول, والشريك الرئيس مع رجال الأمن لحماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته الحضارية, مبرزًا التضحيات والبطولات التي يسطرها رجال الأمن وفي مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية, والتضحية بأرواحهم للذود عن أرض الحرمين الشريفين وحفظ أمن الوطن والمواطن, ولينعم هذا الوطن الغالي بالأمن والاستقرار.وبحث الأمير محمد بن ناصر احتياجات المحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة لها من المشروعات الخدمية, إضافةً إلى الآراء والمقترحات المقدمة.ووقف سموه ميدانيًا على العديد من المشروعات المنفذة والتي تحت التنفيذ في مجالات التعليم والبلدية والمياه والكهرباء موجهًا بالعمل الجاد ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.رافق سمو أمير منطقة جازان خلال الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله الصقر ومحافظ ضمد سمير الغامدي.// انتهى //19:26ت م0194