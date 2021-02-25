الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيـخ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وقال معاليه: "يطيبُ لي أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقاكم الكريم بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها سمو ولي العهد، سائلاً لله عز وجل أن يحفظكما ويُمدكما بالصحة والقوة والسداد والنصر المؤزر الدائم".كما رفع معاليه التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها, وقال: "أرفع لسموكم الكريم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية لمواصلة العطاء والبناء للوطن".// انتهى //19:27ت م0195