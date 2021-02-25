جيزان 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية التي أجراها -حفظه الله -.وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يديم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الصحة والعافية وعلى وطننا العزيز نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //19:40ت م0197