الخرطوم 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأعلنت سفارة اليابان في الخرطوم عن توقيع عقد منحةٍ جديدةٍ من الحكومة اليابانية لمشروعٍ جديدٍ.وقالت السفارة في بيان صادر عنها، اليوم،” تمّ تمويل مشروع توزيع سيارات مرحبا في منطقة جنوب شرق الخرطوم من خلال المنح المقدّمة لمشاريع الأمن البشري الأهلية”.وأشارت إلى أنّ المشروع يهدف إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية ونوعيتها للمحتاجين من مرضى الطوارئ في منطقة سوبا.// انتهى //19:51ت م0199