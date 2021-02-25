عام / إعلان نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) رجال
الخميس 1442/7/13 هـ الموافق 2021/02/25 م واس
الرياض 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) رجال.
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر ـ توظيف) على الرابط التالي: https://jobs.sa/.
// انتهى //
19:51ت م
0200