الجزائر 13 رجب 1442 هـ الموافق 25 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 112469 حالة.وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي، بأنه تم تسجيل 3 وفيات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2970 حالة، والمقابل تماثل للشفاء 146 مريضًا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 77637 حالة.// انتهى //19:52ت م0201